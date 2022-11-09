Россияне отправили отряд диверсантов, чтобы убить командиров ССО - все они пойманы (фото)

Спецоперация по поимке преступников разворачивалась в Сумской области и Киеве

Служба безопасности Украины продолжает выявлять людей, сотрудничающих с российскими военными даже во время активных боевых действий. На этот раз в ведомстве отчитались о ликвидации диверсионно-разведывательной группе противника, которая планировала убийство командиров Сил специальных операций ВСУ. Среди этих людей обнаружились и украинцы, в число которых вошел и задержанный возле места "схрона" житель Сумщины.

Больше деталей сообщила пресс-служба СБУ, передает "Телеграф". Как отмечают правоохранители, созданием и кураторством данной группы диверсантов занимался один из кадровых сотрудников российской ФСБ. Одной из главных задач его подопечных была разведка мест дислокаций, а также путей перемещения наших военных как на территории приграничной области, так и в Киеве.

Также важным пунктом плана действий ДРГ должна была стать ликвидация некоторых командиров ССО с дальнейшим уничтожением их вооружения и техники.

Задержанный возле схрона

Сам схрон

Житель Сумской области, которого завербовали в период частичной оккупации региона, все последующее время был на связи со своим российским куратором и выстраивал дальнейший план действий. Впрочем, никакие защищенные каналы связи не помешали СБУ качественно выполнить свою работу: злоумышленники были задержаны, когда забирали оружие из имеющегося в лесу схрона.

Момент задержания

Часть переписки предателя с куратором

Как отчитались сотрудники СБУ, им удалось изъять две противотанковые мины ТМ62М, подрывники к ним, две боевые гранаты РГО, а также АК-47 с магазином. Это вооружение ДРГ планировала использовать во время диверсий в Сумской области.

На данный момент ведется расследование согласно двух статей Уголовного кодекса Украины. Все предатели будут наказаны по строгости закона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спецслужбы обращают внимание не только на рядовых граждан. В вероятной государственной измене сейчас подозревается и дочь одного из бывших украинских министров.