Позорит Папу: в Ровенской области очень пьяный католический священник катался на авто

Алкоголь в крови у водителя в десять раз превышал норму

В Ровенской области священник в состоянии алкогольного опьянения рассекал по дорогам на своем авто ЗАЗ-Daewoo и был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщает издание Zaxid, ссылаясь на информацию Острожского районного суда, речь идет о католическом священнике Вальдемаре Шляхте. Инцидент случился в октябре текущего года, в селе Гремячее Острожской общины.

Водитель прошел тест на драгере, который показал два промилле, что является превышением нормы в 10 раз. На мужчину составили протокол и задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

На судебное заседание священник не явился, потому суд рассмотрел дело без его присутствия. Судья признал мужчину виновным в нарушении ч.1 ст. 130 КУоАП (вождение в нетрезвом виде) и вынес наказание в виде штрафа на сумму в 17 тысяч гривен. Также на протяжении года ему запрещено управлять автомобилем.

По информации из открытых источников, Вальдемар Шляхта с 2019 года является главой религиозной общины прихода Успения Пресвятой Девы Марии римско-католической церкви в Остроге.

Напомним, что ранее народные депутаты Украины предложили разрешить отбирать у пьяных водителей автомобили и отдавать их на нужды украинской армии. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде.