Укр

Подразделения ВСУ получили комплекты зимней амуниции при содействии Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Подразделения ВСУ получили комплекты зимней амуниции при содействии Favbet Foundation Новость обновлена 10 ноября 2022, 14:21

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения ВСУ, в которых несут службу работники Favbet, получили комплекты зимней амуниции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В комплект входят вещевой рюкзак, комплект зимней формы, утепленная обувь, тактические перчатки, балаклавы, термобелье и зимние спальники.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.