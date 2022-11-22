Бесплатно: эвакуация маломобильных и лежачих людей из прифронтовых зон Украины

Благотворительная организация ADRA Ukraine предлагает бесплатную эвакуацию из прифронтовых зон на более безопасную территорию государства пострадавшему от вооруженной агрессии рф населению Украины. Особенно это касается людей пенсионного возраста, лиц с инвалидностью, лежащих и тяжелобольных. Помощь реализуется при содействии правительства Канады в рамках проекта LEAP. Деятельность включает Харьковскую, Днепропетровскую, Луганскую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Донецкую и Киевскую области.

В направлении эвакуации задействованы парамедик, 10 автобусов и 2 автомобиля скорой помощи, которые на регулярной основе совершают рейсы. Эти машины применяются для транспортировки людей пенсионного возраста, лиц с инвалидностью или тяжелобольных.

В ноябре ADRA Ukraine по просьбе организации Help for Ukrainians оказала помощь в эвакуации маломобильных людей пенсионного возраста из Запорожья в город Днепр, для последующей их эвакуации на западную Украину. Учитывая возраст и состояние здоровья пассажиров, их решили эвакуировать машиной скорой помощи под наблюдением врача. Несмотря на нелегкие обстоятельства, эвакуированных успешно доставили в пункт дальнейшей транспортировки.

Всего с начала проекта помощь в этом направлении уже получили более 5600 человек. Работа по этому направлению продолжается.

Чтобы получить бесплатные услуги эвакуации из прифронтовых зон, вы можете обратиться за помощью в ADRA Ukraine несколькими способами. Первый из них – по номерам телефонов горячей линии:

+380672036248;

+380505720407.

Можно также перейти на официальный сайт ADRA и заполнить форму или сообщить о своей проблеме в личных сообщениях в соцсетях.