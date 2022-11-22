Укр

"Белый" билет есть, можно не волноваться? С какой категорией можно выехать за границу

Автор
Инна Сватенко Инна Сватенко
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Выезд за границу с белым билетом Новость обновлена 22 ноября 2022, 14:02
Выезд за границу с белым билетом

Наличие "белого" билета не всегда освобождает от службы в армии.

Из-за полномасштабного вторжения российских войск на территории Украины было введено военное положение и всеобщая мобилизация. По этой причине для мужчин призывного возраста был ограничен выезд из страны. В ZN.UA решили разобраться, возможно ли выехать за границу с "белым" билетом и с какой категорией могут мобилизовать в ряды ВСУ.

В период действия военного положения выезжать за границу запрещено мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий. Наличие "белого" билета свидетельствует о наличии заболевания, которое временно или пожизненно освобождает мужчину от службы в армии.

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что выехать за границу могут мужчины, которые имеют:

  • удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет;
  • заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

Следовательно выехать за границу могут только граждане с военным билетом, в котором указана непригодность к военной службе с исключением из воинского учета. Подобные ограничения предусматривает категория "Д".

Категории "В" и "Г" дают только временную отсрочку от службы. Если они указаны в военном билете, выехать за границу не получится.

Подобные ограничения не касаются запрета на въезд, въехать на территорию Украины можно с любой категорией в военное и мирное время.

Ранее сообщалось, для какой категории мужчин государство изменило правила выезда за границу.

Также мы писали, при каких условиях, помимо мобилизации, Госпогранслужба не пропускает граждан Украины за пределы страны.

Теги:
#Украина #Выезд #Мобилизация #Военное положение