"Белый" билет есть, можно не волноваться? С какой категорией можно выехать за границу

Наличие "белого" билета не всегда освобождает от службы в армии.

Из-за полномасштабного вторжения российских войск на территории Украины было введено военное положение и всеобщая мобилизация. По этой причине для мужчин призывного возраста был ограничен выезд из страны. В ZN.UA решили разобраться, возможно ли выехать за границу с "белым" билетом и с какой категорией могут мобилизовать в ряды ВСУ.

В период действия военного положения выезжать за границу запрещено мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий. Наличие "белого" билета свидетельствует о наличии заболевания, которое временно или пожизненно освобождает мужчину от службы в армии.

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что выехать за границу могут мужчины, которые имеют:

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет;

заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

Следовательно выехать за границу могут только граждане с военным билетом, в котором указана непригодность к военной службе с исключением из воинского учета. Подобные ограничения предусматривает категория "Д".

Категории "В" и "Г" дают только временную отсрочку от службы. Если они указаны в военном билете, выехать за границу не получится.

Подобные ограничения не касаются запрета на въезд, въехать на территорию Украины можно с любой категорией в военное и мирное время.

Ранее сообщалось, для какой категории мужчин государство изменило правила выезда за границу.

Также мы писали, при каких условиях, помимо мобилизации, Госпогранслужба не пропускает граждан Украины за пределы страны.