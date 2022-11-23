Освобождена первая электростанция: в ДТЭК сообщили хорошую новость

Мощность СЭС составляет 10 МВт.

Трифоновская солнечная электростанция в Херсонской области, где 23 ноября прогремели взрывы, снова находится под контролем энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Об этом рассказал директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью LIGA.net. В настоящее время станция готовится к запуску.

По словам представителя ДТЭК, Трифоновскую станцию освободили от оккупантов еще в середине октября, однако несмотря на это она долго находилась в серой зоне. Сегодня холдинг готов возобновить работу СЭС.

"Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой же возможности начать производить электроэнергию в энергосистему, что важно для Украины в условиях энергетического кризиса и зимы", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Сообщается, что солнечная электростанция сможет возобновить работу, как только на это дадут разрешение военные.

Напомним, что Трифоновская СЭС вышла из лада еще в начале оккупации Херсонской области. Согласно оценкам специалистов ДТЭК, рф во время атак по региону повредила около 10% солнечных панелей.

Трифоновская СЭС — это пилотный проект ДТЭК в сегменте солнечной энергетики. Мощность объекта составляет 10 МВт, которую обеспечивают 37 тысяч солнечных панелей. Строительство электростанции началось в марте и завершилось в июле 2017 года.

Отметим, что на временно оккупированной россией территории пока остаются Луганская ТЭС, Запорожская ТЭС, а также все ветровые электростанции ДТЭК.

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