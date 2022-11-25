"Уничтожить империю": Подоляк назвал миссию Украины в войне с россией

По словам советника Президента, Украина понимает свою историческую ответственность и будет дальше выполнять свою работу.

Украина в войне с россией, которая готовит новые обострения на границе, имеет миссию — "уничтожить империю", которая уничтожила международное право. Такое заявление сделал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу. По его словам, Украина продолжит выполнять свою работу, защищая территорию своей страны и закрывая спиной всю Европу от атак страны-агрессора.

По словам советника Президента, Украина осознает свою ответственность за происходящее и понимает свою историческую миссию. Она не может себе позволить такое же поведение, как разрешают другие политические элиты, не может молчать, имея "психологический страх", как другие.

В качестве примера Подоляк привел ситуацию с попаданием российских ракет на территорию Польши.

"Когда были эти споры вокруг того, какая ракета упала на территорию Польши, это было так странно. О чем мы дискутируем? Сто крылатых ракет выпустили на территорию Украины: какая долетевшая за границу разница. Потому что это объективно в рамках войны, которую ведет Россия".

Вспомнил Подоляк и Молдову, которая из-за ракетного террора россии осталась без света и тепла.

"Вчера у нас не было света, и у Молдовы нет света, а в Европе нет дискуссии, почему Молдова без света. Не говорят, что виновата в том, что в Молдове люди замерзают зимой – Россия. Я что-то такого не услышал. Я не услышал, что Россию выгоняют со всех площадок, вы такое слышали? Нет. Поэтому у нас миссия с вами", — отметил советник советник главы Офиса Президента.

По словам Подоляка, Украина не может отойти в сторону, сказав "Давайте, атакуйте Европу". Украина продолжит выполнять свою работу, борясь со страной, которая силой хочет доказывать, что она может делать все, что угодно.

Советник главы Офиса Президента также напомнил, что 23 ноября в Украину летело 67 ракет, а восемь дней назад 100 ракет. Также он отметил, что ежедневно позиции украинских защитников бомбят зенитно-ракетные системы С-300, раздаются десятки тысяч артиллерийских выстрелов. Именно поэтому, по словам Подоляка, Украина не соглашается с тем, что нужно размышлять о том, кто нарушает воздушное пространство крылатыми ракетами.

Раньше мы писали о том, как Киев переживает блекаут без хлеба в маркетах и с закрытыми "Пунктами несокрушимости".

Также сообщалось, как соцсети высмеяли российских пропагандистов, пытающихся склонить украинцев к протестам из-за ракетных обстрелов и блекаутов.