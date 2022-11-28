Резников рассказал, сколько женщин-военных погибли на фронте

На передовой сейчас находится более пяти тысяч женщин

В украинской армии служит множество женщин, и по проценту представительниц "слабого" пола в рядах в вооруженных сил Украина превосходит многие страны НАТО. Однако из-за полномасштабной войны многие из них отдали жизнь на полях сражения.

Как сообщил министр обороны Алексей Резников вр время выступления на шестом женском форуме, в настоящее время службу в рядах ВСУ проходит 59 786 женщин, из них только 18 тысяч занимает гражданские должности.

Оставшиеся 41 тысяча занимает непосредственно военные должности, а пять тысяч из них находятся на передовой.

По словам министра, всего с начала вторжения 101 женщина-военнослужащая погибла, еще 100 получили ранения и 50 числятся пропавшими без вести.

Он также отметил, что 350 женщин было отмечено государственными наградами, две из них — Инна Дереусова и Екатерина Ступицкая — получили звания Героя Украины посмертно.

Резников также добавил, что в настоящее время группа Минобороны завершает разработку специальных моделей женских бронежилетов и женской униформы. После проведения всех проверок они будут заказаны и закуплены у украинских предприятий, которые согласились их производить.

Напомним, парамедик и пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко накануне откровенно рассказала, чего ждать женщинам, которые согласились связать свою жизнь с украинской армией.