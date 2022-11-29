Ушел из дома и не вернулся: полиция разыскивает пропавшего подростка (ориентировка)

Парня разыскивают уже пятые сутки

В городе Лебедин в Сумской области пропал 17-летний Сергей Гордиенко. Его поисками занимается местная полиция, а также информацию о пропаже опубликовал поисково-спасательный отряд "Милена".

Вечером 24 ноября подросток вышел из дома и до настоящего времени не вернулся. С информацией об исчезновении Сергея Гордиенко к правоохранителям обратилась его мать. Об этом сообщили в пресс-службе Лебединского городского совета.

Поисками подростка уже пятые сутки занимаются полицейские.

Особые приметы: на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, серо-зеленые глаза, темные волосы, грубый голос.

Поисково-спасательный отряд "Милена" в свою очередь сообщает, что в день пропажи парень был одет в темные штаны и темно-синюю куртку.

Пропавший Сергей Гордиенко

Всех, кто владеет какой-либо актуальной информацией о местонахождении пропавшего Сергея Гордиенко, просят немедленно сообщить по телефонам (05445) 2-02-21, 0668607142 или по спецлинии "102" или по адресу г. Лебедин , ул. Т. Шевченко 12.

Напомним, что в Каменском более суток полиция разыскивала ребенка. Девочка ушла из дома и не вернулась. Родители забили тревогу и обратились к правоохранителям.