Действия бабакова привели к множественным жертвам

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в совершении уголовного преступления заместителю председателя госдумы рф александру бабакову, который голосовал за присоединение к россии временно оккупированных территорий Украины.

На официальной странице ГБР в Telegram сообщается, что бабаков проголосовал за ряд федеральных законов о включении Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области, в состав российской федерации как вновь образованных субъектов федеративной республики.

Украинские правоохранители установили, что фигурант дела и раньше поддерживал своим голосом все преступные решения, связанные с военными действиями против Украины и нарушением территориальной целостности нашего государства. Отмечается, что его умышленные действия привели к множественным жертвам среди украинских военнослужащих и мирного населения, повреждению и уничтожению объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры нашей страны.

Сообщается, что, учитывая всё вышесказанное, российскому депутату теперь грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. В ГБР добавили, что в настоящее время следователи изучают материалы по поводу сообщения о подозрении и другим российским депутатам, принимающим аналогичные решения. Кроме того, следователи Бюро исследуют вопросы возможной причастности заместителя главы Госдумы к деятельности группы компаний VS Energy, которая владеет объектами критической инфраструктуры на территории нашей страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что сотрудники СБУ провели обыски у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева и его медиа-менеджера Владимира Грановского.

Также мы сообщали о том, что СБУ продолжает контрразведывательные мероприятия на территории церковных учреждений подчиненных УПЦ МП.