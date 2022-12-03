Отмыть фасад будет легче, чем репутацию

Фасад бутика Dior в Киеве покрыли надписями с осуждением поддержки брендом рф

Скандал с известным модным брендом Dior, который несколько дней назад попытался "хайпануть" на теме войны, развязанной путиным, но вместо этого нарвался на волну хейта во всем мире, получил продолжение.

Теперь от не совсем умной затеи маркетологов бренда пострадал фасад бутика Dior в Киеве: его разрисовали надписями с протестами против вероятной поддержки оккупантов.

Соответствующие кадры опубликовали ряд Telegram-каналов.

На снимках можно разобрать надписи на магазине "Позор", "Русский стиль", "Dior поддерживает войну".

Напомним, что ранее в Dior выпустили рекламу новой коллекции CRUISE 2023, в которой многие пользователи сети увидели пророссийские мотивы из-за русских берез отсыла к "лебединому озеру", приглашение в тундру и орнамента сумок, похожий на русскую роспись по керамике.

Часть публики обвинила Dior в косвенной поддержке России.

"Как не стыдно Dior рекламировать страну, которую ЕС признал страной террористом?" — возмутились в сети.

Ранее "Телеграф" писал о скандале, который вспыхнул вокруг журналистки одиозного издания.