Еще одно западное издание назвало Зеленского человеком года

Украинский лидер получил еще одно престижное звание

Президент Украины Владимир Зеленский, который стал человеком года по версии британского издания Financial Times, продолжает собирать престижные награды.

Так в этот раз его признало человеком года по версии главного информационно-политического журнала Австрии Profil. При этом издание даже посвятило украинскому лидеру статью с громким названием "Владимир Зеленский: Человек, всколыхнувший свободный мир".

В частности авторы материала указывают, что ныне все, кто причисляет себя к западному миру приходит к выводу, что украинский президент тоже является частью Запада.

"И это не связано с нехваткой оригинальности, когда британская газета Financial Times, американский журнал "Time", а теперь и журнал Profil считают одно и то же лицо наиболее важным и влиятельным в этом году", — говорится в статье.

Издание отмечает, что Зеленскому удалось убедить Запад в том, что нападение россии является атакой против всего свободного мира и угрозой для демократии.

Журнал также подчеркнул, что украинский президент смог инициировать "возвращение Запада" и вновь дать НАТО смысл к существованию.

Как сообщалось ранее, после того, как Financial Times признал Зеленского человеком года, подобную награду он получил от американского журнала Time.

Издание Politico тоже не стало стоять в стороне и назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году.