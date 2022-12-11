В Риме мужчина расстрелял посетителей бара: есть погибшие и раненные

Причиной инцидента называют давнюю неприязнь

В одном из баров столицы Италии произошла стрельба, в результате которой погибли три женщины, а еще четыре человека получили тяжелые ранения.

Как информирует La Repubblica, инцидент произошел во время заседания кондоминиума (совместного домохозяйства) в баре "Il posto posto". Согласно данным издания нападавшим оказался 57-летний Клаудио Кампити.

Сообщается, что у него был давний спор по поводу кондоминиума, который в этот раз вспыхнул с новой силой. После этого мужчина достал пистолет и открыл огонь на поражение.

Свидетели говорят, что этого мужчину все очень хорошо знали и он уже угрожал им в прошлом.

"Он вошел в комнату, закрыл дверь, закричал, что я вас всех убью, и начал стрелять", — говорят очевидцы.

Правоохранители установили, что оружие, с которого велась стрельба было украдено со стрельбища. При этом ранее Кампити уже пытался получить разрешение на владение оружием, однако получил тогда отказ.

Как сообщалось ранее, в Германии 10 декабря вооруженный мужчина пытался ворваться в здание радиостанции, а потом застрелил 70-летнюю старушку и сбежал с места происшествия. Позже он забаррикадировался в здании аптеки взял заложников.