Львовская табачная фабрика заявляет об информационных атаках на нее и одного из владельцев, будет обращаться в суд — заявление

На ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" и ее акционера совершаются информационные атаки

На ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" (Львовская табачная фабрика) и одного из владельцев предприятия в течение ноября-декабря этого года совершен ряд информационных атак с целью дискредитировать деловую репутацию и нанести ущерб деятельности, поэтому они обращаются в суд с многомиллионными исками к инициаторам и исполнителям инсинуаций.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп", распространенном в понедельник, 12 декабря, в котором представители предприятия отвергают все обвинения и заявляют о намерении направить полученные через суды средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

В пресс-службе компании отмечают, что для информационных атак "были задействованы как публичные футбольные функционеры разного уровня Украины, так и анонимные каналы распространения информации, в частности, из-за границы".

"Учитывая это, со всей ответственностью заявляем, что наша компания работает исключительно в рамках правового поля Украины, соблюдая все нормы законов и других регуляторных актов, в частности, по уплате налогов", — говорится в заявлении.

Как доказательство ложности обвинений, в пресс-службе приводят данные об уплате налогов за прошлые годы: в 2018 году компания уплатила 2,892 млрд грн налогов, в 2019 году – 3,299 млрд грн, в 2020 году – 7,209 млрд грн, в 2021 году – 4,09 а в 2022 году – 4,709 млрд грн.

"На предприятии стабильно работает и получает зарплату более полутора тысяч работников", — добавляют в пресс-службе.

Также в заявлении подчеркивается, что с первых дней российской военной агрессии против Украині предприятие активно оказывает помощь вынужденным переселенцам, прибывшим в Западную Украину, обеспечивая их, в частности, продуктами питания и предметами личной гигиены. Особое внимание уделяет поддержке ВСУ, оказывая нашим защитникам материальную и техническую помощь – ее не останавливали ни на день. За это были неоднократно отмечены рядом наград командованием ВСУ.

"В нынешних условиях беспрецедентной кампании по дискредитации ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" и одного из его владельцев мы вынуждены обратиться в суд с многомиллионными исками в отношении инициаторов и исполнителей лживых и ничтожных инсинуаций. Юристы в рамках судебного процесса опровергнут и отвергнут все лживые клеветы в адрес предприятия и одного из собственников. Как, например, о получении в пользование производственных мощностей других фабрик, закрытых правоохранительными органами", — заявляют в компании.

Также в пресс-службе выразили уверенность, что всем противоправным действиям будет дана справедливая правовая оценка, а все злоумышленники понесут справедливое наказание.

"Все миллионы гривен, полученные по результатам судебных заседаний, будут сразу направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины для скорейшей победы нашего государства над Россией", — заверили в компании.

Также пресс-служба ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" призвала СМИ воздержаться от распространения ложной информации о деятельности компании и ее акционерах.

"Никчемность всех инсинуаций докажет суд. В свою очередь предприятие готово ответить на все журналистские запросы относительно своей деятельности", — добавили в пресс-службе.