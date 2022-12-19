Parimatch Foundation вручил стипендии юным спортсменам с инвалидностью: кто они и о чем мечтают (фото)

Программа "Так, я можу!" для одаренных в спорте детей с инвалидностью продолжает действовать и в условиях войны

Четвертый год подряд талантливые в спорте дети с инвалидностью получают стипендии по программе "Так, я можу!", реализуемой международным благотворительным фондом Parimatch Foundation совместно с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины (НКСИУ). Торжественное вручение стипендий состоялось в субботу, 17 декабря, в Западном реабилитационно-спортивном центре НКСИУ, где побывал и "Телеграф". Рассказываем, как это было, кто стал стипендиатом, и куда будущие паралимпийцы планируют инвестировать средства.

Западный реабилитационно-спортивный центр НКСИУ выбран местом церемонии не случайно. Он находится в с. Яворив Турковского района Львовской области на улице с символическим названием — Равных прав и возможностей. Отель, несколько коттеджей, шесть международно сертифицированных трасс лыжного спорта с системой оснежения, реабилитационные тренажерные залы и десятки объектов жилой и спортивной инфраструктуры буквально располагаются на живописной горе. На базе центра проводятся спортивные соревнования, в том числе международного уровня, происходит реабилитация детей и взрослых, в частности украинских воинов.

Западный реабилитационно-спортивный центр НКСИУ

Директор центра Наталья Рода признается, что их заведение — не просто место работы. Около 20 сотрудников в прямом смысле проживают здесь: реабилитологи, физические терапевты, эрготерапевты, нейропсихологи, тренеры… Среди штата и ведущий специалист – Андрей Чибиряк, работает здесь уже четыре года и имеет такое себе прозвище "ролевая модель".

"Обучаем, как можно быть максимально независимыми в быту после получения травмы. Я показываю, как спускаться и подниматься по лестнице, пересесть на кровать, переодеться… Я 20 лет на коляске. За это время увидел динамику, насколько Украина изменилась в плане доступности для людей с инвалидностью. Медленно, но двигаемся", — рассказал мужчина в ходе импровизированной экскурсии по центру.

Люди с инвалидностью могут свободно передвигаться по комплексу

Реабилитолог Александр Гридасов подтверждает, что основная цель – сделать человека полностью самостоятельным и независимым. При необходимости в центре учат и родственников. Здешние тренажерные залы оборудованы всем необходимым для людей с инвалидностью. Проходят тренировки по гребле, стрельбе из арбалета, борьбе, атлетике… Можно позаниматься "сухим плаванием" (потому что бассейн еще на стадии достройки) или биатлоном для незрячих. Последний, к слову, подразумевает оружие с лазерным прицелом, превращающим свет в звук. То есть человек одевает наушники и когда слышит тончайший звук – он указывает на цель – нажимает на курок.

В залах есть все необходимое для реабилитации

Биатлон для незрячих

Обойти каждый уголок реабилитационно-спортивного комплекса за день невозможно. Но и через пару часов понятно, что это место олицетворяет ту самую безбарьерность, к которой стремится наше общество. Продумано все до деталей: не только современные пандусы и разметка на лестнице для незрячих, но и регулируемая высота кухонной мебели, бильярдные столы разного размера или шахматы для слабовидящих. Именно в таких условиях должны тренироваться и расти таланты нашей страны, наша гордость – паралимпийцы, которые уже давно стали брендом Украины и продолжают в условиях войны борьбу на своем спортивном фронте, поддерживая и прославляя Родину.

Некоторые из чемпионов являются участниками проекта "Так, я можу!" — комплексной программы, направленной на поддержку детей с инвалидностью и особенностями ментального развития путем привлечения их к спорту. Название программы – "Так, я можу!" – реальный ответ из уст самих детей. Ежемесячная стипендия вручается детям с инвалидностью, которые профессионально занимаются спортом и стремятся к участию в Паралимпиадах и Дефлимпиадах.

Как отмечает директор представительства международного благотворительного фонда Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра, партнерство с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины в направлении стипендиального проекта "Так, я можу!" длится уже четвертый год. Операционный директор Parimatch Foundation Анжела Фокина подчеркивает, что фонд продолжит поддерживать одаренных детей с инвалидностью, как бы ни складывались обстоятельства.

"Наша команда и президент Фонда Екатерина Белорусская приняли однозначное решение в начале этого года, что стипендиальные программы будут оставаться вопреки всему. И мы будем инвестировать в развитие детей и спорт, физическую культуру, двигательную активность детей, несмотря ни на войну, ни на какие-либо возможные катаклизмы", — отмечает Анжела Фокина.

За три года Parimatch Foundation инвестировал в 65 талантливых юных спортсменов около 5 млн грн, компенсировав все расходы на налоги. Команда Фонда радуется, что каждый год дети показывают результаты. Так, 23 спортсмена с инвалидностью присоединились к национальным сборным Украины. Это и плавание, и баскетбол, и лыжная гонка, и биатлон, и борьба, настольный теннис, легкая атлетика… А три стипендиата программы "Так, я можу!" приняли участие в XIII зимних Паралимпийских играх в Пекине в Китае. Стипендиат София Черноморова даже принесла первую в истории Украины победу в бадминтоне — бронзу на ХХIV летних Дефлимпийских играх в Бразилии.

Как получить стипендию от Parimatch Foundation? Как пояснил Вадим Мисюра, первоначальный отбор претендентов осуществляют региональные отделения Украинского центра по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Инваспорт".

"Мы полностью верим в экспертизу нашего Национального комитета спорта инвалидов Украины. У них создана комиссия, где они объединяют информацию о спортсменах, анализируют и выбирают тех детей, которые имеют определенные успехи в спорте – и мы поддерживаем. Но, кроме того, обращают внимание на то, чтобы это были дети, которые больше всего нуждаются в помощи, потому что находятся в сложных жизненных обстоятельствах", — разъяснил директор украинского представительства Фонда.

В будущем году стипендии от Parimatch Foundation получат 25 спортсменов с инвалидностью от 12 до 17 лет из 14 регионов Украины. Одаренные дети занимаются плаванием, легкой атлетикой, футболом среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, лыжной гонкой и настольным теннисом. В течение года стипендиаты будут получать пособие в размере 5 тыс. грн ежемесячно. В общении дети в один голос отмечают, что деньги направят на покупку спортивного инвентаря и оборудования, оплату абонементов.

Торжественная церемония вручения стипендий

Один из стипендиатов – 12-летний Максим Наявко, имеющий нарушение опорно-двигательной системы, приехал на вручение из Рогатина Ивано-Франковской области. Мальчик занимается настольным теннисом почти шесть лет, просто обожает это дело и показывает неплохие результаты.

"За прошлую стипендию я купил, как мечтал, квадроцикл и новую ракетку. В этом году моя главная мечта – теннисный стол", – поделился планами юный спортсмен.

Участником программы "Так, я можу!" он стал уже второй раз. На вопрос "Как стать стипендиатом?" Максим отвечает коротко: "Работать".

Отметили в этот день и 13-летнюю Анну Подолай из Хуста Закарпатской области. Девочка год назад начала заниматься лыжной гонкой и мечтает о медали.

"Когда выхожу на трассу, у меня так настроение поднимается, что хочется кататься, и кататься… Было немного переживаний из-за моих ограничений (у девочки нарушение в функционировании левой ноги из-за поражения нерва. – Ред.), но я очень рада, что этого не произошло. Ощущения очень классные, когда ты спускаешься, это такой адреналин, невозможно передать! Я еще не решила, куда вложить деньги, но это для меня стимул, чтобы я старалась и продвигалась дальше, не оставалась на одном месте.Я хочу очень много чего сделать в своей жизни, чтобы все знали, на что я способна", — рассказала Анна.

Анна увлеклась лыжной гонкой год назад

Не сходит улыбка с лица 12-летнего Богдана Гудзала из Ровенской области, который с 6 лет занимается плаванием.

"У меня большие проблемы со спиной, даже когда я просто ношу рюкзак, он спадает на правую сторону. У меня происходят перепады веса, но плавание помогает держаться в форме", — рассказал пловец.

Его мечта: "Стать хотя бы чемпионом Украины и участвовать в каждом чемпионате, дальше — войти в паралимпийскую сборную по плаванию". На вопрос о том, куда потратит деньги, отвечает деловито: "Сначала – плавки, а на остальное – беговая дорожка или велотренажер".

В адрес юных спортсменов прозвучало в этот день много теплых поздравлений и слов, но президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич обратился к виновникам события достаточно строго.

"Вы не слушайте, что вас назвали героями. Вы еще не герои. Но люди, четвертый год работающие вместе с нами, поддерживают вас в это сложное для Украины время финансово, надеясь на то, что вы сможете сделать шаг в будущее – самодостаточное, свободное, побеждая и в спорте, и в жизни", — сказал президент Национального комитета спорта инвалидов Украины.

По его словам, 35% стипендиатов программы вошли в национальные паралимпийские сборные и представляют Украину в мировом спорте. Другие же дети, добавляет он, благодаря такой путевке сделали шаг к жизни среди здоровых людей.

К примеру, 18-летний Александр Алексик мощно дебютировал и взял бронзу на кубке мира по лыжным гонкам и биатлону в Финляндии. А нынешний стипендиат "Так, я можу!" Владислав Курисько с Сумщины, спортсмен с нарушениями слуха, завоевал серебряную медаль на чемпионате Украины по лыжным гонкам среди юниоров. Парень присутствовал на вручении и отметил, что невероятно благодарен за такую поддержку (общение проходило при участии сурдопереводчика. – Ред.).

Чемпион-юниор Владислав Курысько на вручении стипендии

"Социально ответственный бизнес сможет поднять нашу страну, вести ее к победе. Ведь сегодня, во время войны, мы думаем о следующем поколении украинских детей, о тех, кто испытывает проблемы, связанные с инвалидностью. Фактически эта программа является ориентацией на то, что дети, пострадавшие от бомб и ракет российских агрессоров и убийц, не останутся без внимания как самого государства, которому очень сложно финансировать социальные проекты, так и бизнеса, примером которого является Parimatch Foundation", — подытожил Валерий Сушкевич.

Фото: БФ Parimatch Foundation