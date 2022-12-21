Генератор может быть опасным: названы главные риски в условиях блэкаута

Минимальное расстояние от окон и дверей должно быть 6 метров

За два месяца в Украине случилось 3 тысячи пожаров, большая часть которых из-за пренебрежения правилами безопасности при пользовании генераторов и других источников обогрева. Часто случаются и трагические смерти из-за неправильного использования генераторов.

В МВД решили напомнить еще раз, как правильно подключать и использовать генератор.

Важно помнить, что генераторы можно устанавливать только на открытом воздухе — в помещении есть риск получить отравление угарным газом и, как следствие, погибнуть. Расстояние до окон и дверей должно быть минимум 6 метров, а от несущей стены — минимум один метр.

Переде тем, как использовать генератор, нужно убедиться в исправности проводки. Все провода должны быть защищены от влаги, чтобы не получить удар током.

Запрещено смешивать виды горючего, масла, которым заправляется генератор. Если генератор нужно дозаправить, то делать это можно только тогда, когда тот полностью остынет. Если не дождаться этого, то при попадании горючего на еще горячие детали может произойти мгновенное возгорание. На такие случаи под рукой нужно держать огнетушитель.

Также в МВД напомнили, что генератор не может работать 24/7. В инструкции указано время, на которое его следует выключать — этим не стоит пренебрегать.

Что касается газовых баллонов, то их нельзя устанавливать самостоятельно, обязательно обратитесь к специалисту.

В МВД напомнили, что необходимо делать при длительном отсутствии света и тепла.

"Если света нет сутки и больше, нужно выключить все электроприборы, набрать воды и пищи на 7 дней, запастись одеялами и собрать тревожный чемодан. Когда света и тепла нет больше двух суток, необходимо дополнительно утеплять входную дверь, все члены семьи должны находиться в одной комнате. Необходимо надеть много одежды, она должна быть многослойной. Употреблять алкогольные напитки не стоит. Также необходимо узнать, где ближайший пункт обогрева, где можно набрать воды и где рядом есть магазин, работающий за отключение света", — подчеркнула спикер Министерства внутренних дел Украины Алена Матвеева.

Ранее мы рассказывали о том, что владельцам генераторов грозят огромные штрафы. Но в ВР рассказали, как этого можно избежать.