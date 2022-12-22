В Украине хотят обновить автогражданку: что следует знать
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Сейчас авто в Украине страхуют по закону 20-летней давности
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал в ВР законопроект об обязательную "автогражданку".
Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО), а в простонародии "автогражданка" — это наиболее распространенный вид страхования авто в Украине.
На данный момент страхование авто в нашей стране осуществляется согласно Закону Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", который был принят 20 лет назад. С тех пор много изменилось, поэтому законодательная норма требует обновления, чтобы удовлетворить современные потребности как потребителей, так и участников рынка.
Кроме того, новый законопроект приведет страхование авто в Украине в соответствие с требованиями ЕС, ведь при его составлении учитывался лучший европейский опыт.
Также Даниил Гетманце перечислил проблемы, которые новый законопроект о страховании авто позволит решить. Среди них:
- несовершенство процедур расчета и осуществления страховой выплаты по возмещению ущерба, причиненного вследствие ДТП,
- низкий лимит ответственности страховщика,
- государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования,
- низкая эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и ограниченная роль государства в контроле его деятельности.
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