Минцифры и Мининфраструктуры возьмут на себя ответственность за воплощение градостроительной реформы - Найем

За градостроительную реформу взяли ответственность два министерства

Члены команд Министерства цифровой трансформации, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) и профильного комитета Верховной рады будут отвечать за воплощение законопроекта 5655 о реформировании градостроительной отрасли собственной репутацией. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил заместитель председателя Минвосстановления Мустафа Найем.

"Сейчас есть два министерства, которые взяли на себя эту ответственность – претворять эту реформу в жизнь. Есть [вице-премьер, министр цифровой трансформации] Михаил Федоров, есть [вице-премьер, министр по восстановлению Украины] Александр Кубраков, есть наши команды, есть я, есть наша заместительница [Наталья] Козловская. И если посмотреть на трек-рекорд того, что мы делали в жизни, и в государственных органах власти, ни разу не было такой ситуации, когда кто-то кого-то обманывал, или продвигали какой-то бред, или натягивали на голову то, что не натягивается, какие-то коррупционные вещи. И если кто-то думает, что мы сейчас готовы ради чьих-то капризов, пожертвовать своей репутацией и сделать что-то плохое, то это не так", — сказал Найем.

"Мы будем воплощать этот закон, не просто имея дело с критиками, удаленно, как Верховная рада, а работая непосредственно со стейкхолдерами, архитекторами, органами местного самоуправления, контрольными органами и правоохранительными органами. У нас будет 50 исполнительных актов, которые должен будет подписать каждый из нас лично. И это ответственность", — добавил замминистра.

"Огромная команда людей, которые раньше не делали ничего плохого. Это не то что упоротые коррупционеры хотят что-то протянуть. Вышедшая из нашей среды госпожа Елена Шуляк, Михаил Федоров, Александр Кубраков, там есть я, есть госпожа Козловская. А теперь сравните этих людей с теми, кто выдавал все эти 30 лет незаконные градостроения и застроили наши города, почему эти активисты сейчас не обращаются к ним, почему не давят на них? Мне странно, когда сейчас Ассоциация городов сопротивляется принятию этого закона – извините, ну сделайте генпланы, сделайте свою работу", — сказал Найем.

По его словам, внедрение частного контроля за ходом строительства приведет к улучшению ситуации и повышению конкуренции в этой сфере, как это произошло в сфере частного нотариата. "[У частного контролера строительства] будет уголовная ответственность. Она возможно будет внедряться в жизнь, а может и не будет – это покажет время. Но если мы уже пошли по пути децентрализации, демонополизации – то давайте идти по нему до конца. Те, кто сейчас сопротивляется, говорят — извините, будут создаваться частные контролеры. А что, государственные контролеры сработали? Покажите мне государственного контролера, которому будут доверять протестующие против незаконной застройки, или застройщик, который хочет построить что-нибудь нормальное, а ему не дают", — добавил Найем.

Он также отметил, что Минвосстановление планирует привлечь западных партнеров к реализации законопроекта на практике. "Мы предложили три варианта: вы можете лично войти в рабочие группы, которые будут заниматься выработкой правовых актов, второе – вы можете предоставить своих экспертов, или вы можете помочь тем антикоррупционным органам, которые не имеют возможности нанять своих экспертов – профинансировать это. И больше того, мы будем вам отчитываться по каждому шагу. И если что-то пойдет не так, и нужны будут какие-то законодательные шаги, внести новые законопроекты – мы готовы это сделать. Мы такие предложения сделали трижды", — подчеркнул он.

По его словам, международные эксперты, в частности, должны контролировать подготовку подзаконных правовых актов, которые будут нарабатываться до вступления закона в силу через полгода после его подписания. В частности, речь идет о документации по Градостроительной палате при Минвосстановлении. "Нужно, чтобы этому органу доверяли, чтобы этот контрольный орган мог вмешиваться в работу застройщика, органов местного самоуправления, государственной власти, чтобы предупредить незаконную застройку, отменить ее, проводить контрольные мероприятия на стройках, которые считаются незаконными или где есть нарушения", — добавил Найем.