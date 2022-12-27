Азербайджанцы направили в Украину 15 генераторов

Простые азербайджанцы собрали около $40 000, на которые закупили генераторы для украинцев

В канун Нового года азербайджанская общественность продемонстрировала солидарность с украинским народом. Более 170 подписчиков азербайджанского Telegram-канала AZfront в городах Баку, Сумгаит и Гянджа приняли участие в сборе средств для поддержки украинцев. Так простые азербайджанцы собрали около $40 000. На эти деньги команда AZfront закупила 15 мощных генераторов и оплатила их доставку в Украину.

Свет для украинцев стал возможным благодаря донатам подписчиков. 22 декабря ценный груз генераторов был передан в Киеве представителям харьковской благотворительной организации "Возрождение Украины". Уже осуществлена установка этих генераторов в населенных пунктах Харьковской области, особенно пострадавших от российской агрессии. Например, один из них обеспечивает теплом и светом сразу три улицы поселка Слатино, жители которого в результате ударов агрессора по инфраструктуре остались без электроэнергии.

"Выражаем искреннюю благодарность азербайджанскому народу и изданию AzFront за неравнодушие и искреннюю помощь", – написал 23 декабря посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на персональной Facebook-странице.

"С начала русско-украинской войны народ Азербайджана одним из первых поддержал украинский народ. 10 месяцев ощущаем помощь азербайджанцев. Украино-азербайджанская дружба есть, и она незыблема!", — написал на своей Facebook-странице первый заместитель председателя Харьковской районной государственной администрации Владимир Усов.

Азербайджан оказывает постоянную гуманитарную помощь Украине. За время войны правительство этой страны предоставило Украине топливо и тонны гуманитарных грузов.

Азербайджан отлично понимает Украину и всегда выступает ее надежным партнером. Характер угроз двух государств очень схож, ведь Баку, как и Киев, стремится к искоренению сепаратизма, поддерживаемого РФ.

Сепаратистский анклав на Донбассе руководствуется ставленниками Кремля. Как отмечает 5 канал, также сепаратистским анклавом в Карабахе руководит ставленник Кремля – российский миллиардер Варданян, бывший член "экспертных советов" при президенте и правительстве РФ. 19 ноября "министр иностранных дел" сепаратистского анклава в Карабахе Бабаян заявил, что нападки на Варданяна "нужно рассматривать как нападки на Россию". Кремль подобным образом использует сепаратизм на территории Украины и Азербайджана с целью расширения региональной экспансии и сохранения военных плацдармов в сопредельных странах.

Поддержка азербайжданского народа — это шаг в пользу общей победы против имперского режима России. Ведь именно он активно подогревает конфликт на Южном Кавказе одновременно с войной в Украине.