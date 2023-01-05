Выбросила с 5 этажа: женщина жестоко убила собаку в Хмельницкой области, что ей теперь грозит

На время следствия подозреваемая будет находится под домашним арестом

В Украине произошел очередной вопиющий случай жестокого обращения с животными. Жительница Хмельницкой области хладнокровно расправилась с чужим питомцем.

Так, согласно сообщению на странице Теофипольского сельского совета, инцидент произошел еще в декабре 2021 года в одном из общежитий ПГТ. Однако о преступлении стало известно 4 января из сообщения теофипольского отдела Волочисской прокуратуры.

Сообщается, что ночью 24 декабря 52-летняя женщина, находясь на общей кухне общежития, беспричинно схватила собаку и выбросила её из окна пятого этажа. Получив тяжелые травмы от удара об асфальт, животное скончалось. В постановлении Волочисского райсуда говорится, что владельцем собаки был другой человек, но кто именно – не указано. Порода животного также не указывается, но известно, что собаку звали Жужа.

В настоящий момент злоумышленнице было сообщено о подозрении в преступлении по статье "Жестокое обращение с животными". В случае, если вина женщины будет доказана, то ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. На время следствия женщине назначили меру пресечения в виде домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета.

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