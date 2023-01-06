Юристы помогут бесплатно: создан контакт-центр для украинцев в "серых зонах" и на освобожденных территориях

В контакт-центр можно обратиться за помощью по любому из правовых вопросов

Люди, которые прошли через ад начатой россиянами войны, и находятся сейчас в так называемых "серых зонах" или на недавно деоккупированных территориях, сталкиваются с необходимостью решать огромное количество правовых вопросов.

К примеру, им приходится принимать участие в расследовании вероятных военных преступлений оккупантов или привлечении к ответственности виновных в гибели украинцев. Не менее важный вопрос — возвращения депортированных врагом детей.

Поэтому в горячих точках Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начали действовать центры по оказанию правовой помощи, которые организованы Командованием Сил территориальной обороны ВСУ и системой бесплатной правовой помощи, говорится в сообщении на странице Сил терробороны.

Отмечается, что у каждого украинца есть возможность обратиться за юридической консультацией в контакт-центр системы бесплатной правовой помощи (БПП) по номеру: 0 800 213 103.

Юристы внимательно выслушают любого позвонившего и помогут определить дальнейшие шаги для решения важных для него вопросов.

Ранее сообщалось о том, что в Киевской области начали предоставлять бесплатное жилье для ВПЛ и всех нуждающихся.