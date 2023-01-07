"Главное не забывай мечтать" — как Оля Полякова помогла воплотить желание дочери пленного

Исполнять детские мечты всегда важно, а особенно во время войны

"Главное — не забывай мечтать, потому что мечты обязательно сбываются!" — так Оля Полякова по просьбе благотворительного фонда "Мрія" поздравила свою поклонницу с Новым Годом. Папа девочки уже 10 месяцев в плену, оккупанты взяли его в заложники покидая Киевщину.

Татьяна Комлик, исполнительный директор благотворительного фонда "Мрія", вместе с командой встречалась с семьями военных и гражданских пленных Киевщины в период рождественских праздников. Волонтеры уже посетили более 50 семей и Татьяна (известная под псевдонимом Татуся Бо) поделилась одной из щемящих историй.

"После оккупации Киевщины, россияне отходя, трусливо забирали с собой гражданских в плен. Я не знаю точного количества семей, чей папа, мама, сын или дочь попали в плен. В одной из семей, в которые мы ездили с "доставкой" детских мечтаний именно такая история, папа гражданский и все это время он в плену, и трое детей каждый день ждут и высматривают его.

Средняя дочь в нашем приватном разговоре поделилась, что очень любит певицу Олю Полякову, знает ее песни и очень мечтает о встрече. Этого хватило, чтобы получить всех близких и знакомых, чтобы девочка получила личное поздравление от своей любимой певицы", — рассказывает Татьяна.

Татуся Бо добавила, что свои мечты после 24 февраля она уже летом возвращала с психотерапевтом. Ведь в каждую из них прилетели ракеты, вошли оккупанты. Сейчас, каждый вечер она со своими детьми мечтает: о лохматом псе, о большой и светлой гостиной.

"Детские мечты в наше время — это чрезвычайно важно. Важно, чтобы они продолжили мечтать. И каждый раз мы хватаемся за каждую детскую мечту, за каждый росток. Ведь из этих маленьких ростков мечты должны вырасти крылья большой и мощной украинской мечты.

Я благодарю Олю Полякову за это поздравление. Она должна знать, что сделала хоть на миг более счастливой одну замечательную девочку", — отмечает Татьяна.

"Главное — не забывайте мечтать, — убеждена Татьяна. — Это делает нас людьми. Это дает нам силы. Ведь осуществление маленьких мечтаний дает толчок для того, чтобы великие становились реальностью!"

Татьяна Комлик (Папаша Бо) — писательница и волонтер, исполнительный директор Благотворительного Фонда "Мрія".

*Благотворительный фонд "Мрія" помогает семьям военнопленных и гражданских пленных. Сегодня более 8000 военных и около 2000 гражданских находятся в плену и страдают от издевательств российских варваров. Их родные не должны оставаться один на один перед пропастью горя и неизвестности. Деятельность фонда сосредоточена на предоставлении юридической помощи в обеспечении выплат и гарантий, поиске родных; психологическую и финансовую поддержку

Фонд основала парамедикиня, волонтер и освобожденная из российского плена Юлия Паевская (Тайра). "Мрія" объединяет сотрудничество бизнеса, украинцев, неравнодушных людей за границей для того, чтобы украинские семьи пленных чувствовали поддержку и легче переживали ожидания своих родных из российских тюрем.