Почему россия "притихла" на Рождество: в ВСУ объяснили тактику врага

Оккупантам нужно дополнительное время, чтобы провести анализ своих имеющихся сил и мощностей и спланировать дальнейшие действия

Массированных ракетных атак со стороны российских захватчиков на Рождество не произошло, однако причиной тому стало не так называемое "перемирие" на фронте в праздничные дни. Оккупантам была необходима пауза. Не исключено, что они могут разрабатывать тактику и вести подготовку к новым массированных ударам.

Для "демонстрации силы" рф вывела в Черное море корабельную группировку, две единицы, однако среди них отсутствуют ракетоносители. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Один из них большой десантный корабль. Это демонстрация присутствия и силы. Но пока нет ракетоносителей. Поскольку погода не способствует: похолодало и немножко штормит. Можно говорить о том, что у них (войск рф, — Ред.) еще не закончена подготовка к массированным ракетным ударам", — сказала Гуменюк.

Она объяснила, что оккупантам нужно время для того, чтобы провести анализ своих сил и мощностей, а также спланировать дальнейшие действия, потому они не прибегли к атакам на Рождество, 7 января.

"Это никакое не "перемирие", а потребность во времени, для того, чтобы провести анализ своих имеющихся сил и мощностей и спланировать дальнейшие действия. Потому что они действительно страдают, не имеют успеха на суше. Для них сложная ситуация на юге и на востоке, что заставляет их руководство выискивать новые способы", — добавила Наталья Гуменюк.

Не исключается, что россияне могут разрабатывать новую тактику массированных ударов по Украине, в частности, с комбинированным применением ракет, иранских "Шахедов" и прочего. Однако пока совершить атаку захватчикам мешает также и погода.

"Мы видим, что погода этому не способствует и вполне вероятно, что эта подготовка была подвинута и погодными условиями также. Поскольку, чтобы подготовить ракетоносители, снарядить и вывести в море нужна соответствующая погода", — подытожила Гуменюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что прошлую массированную атаку по украинским городам оккупанты совершили в преддверии Нового года.