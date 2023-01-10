Теракт в больнице: оккупанты планируют провокацию на Луганщине

Целью возможной провокации будет являться дискредитация ВСУ

Войска российских захватчиков могут совершить очередную провокацию в Луганской области с жертвами среди гражданского населения. Их целью может оказаться одно из медучреждений.

Так, по данным Центра национального сопротивления, у оккупационнай администрации врага на временно оккупированных территориях Луганщины имеются серьезные проблемы с настроениями среди местного населения.

"Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги", — говорится в сообщении.

Сообщается, что с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, оккупанты могут готовить теракт в одной из больниц области, где еще есть гражданское население. В подполье говорят, что для этого россияне планируют провести обстрел отделения, где находятся именно мирные жители.

В связи с вышеуказанной информацией жителей временно оккупированных территорий призывают быть максимально внимательными, находясь у объектов гражданской инфраструктуры

"Также по возможности призываем выехать на подконтрольную Киеву территории", — говорят там.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 января российская армия обстреляла три области. Много гражданских получили ранения.