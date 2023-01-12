“Давайте просто это уничтожать”: Подоляк рассказал, как Украина может победить россиян

Оккупантов можно либо посадить пожизненно, либо уничтожить в Украине

Война в Украине имеет точку невозврата и россия может сколько угодно перебрасывать дополнительные резервы, однако это ей не поможет выиграть войну. Украина не намерена отступать и отдавать свои территории.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, армии отступить не даст украинский народ, который не испугать.

Михаил Подоляк напомнил, что в начале войны российские пропагандисты проводили информационную компанию, чтобы напугать украинцев и принудить к бегству. Однако, это ИСПО врага не сработало, и украинцы показали силу единства.

"Когда город пустой, его некому защищать и его очень легко взять. И было очень важно показать, что вся Украина находится тут и сейчас. И Украина тут будет до конца. И чтобы это "до конца" было правильным, мы будем делать все необходимое, независимо от того, что делает россия", — сказал Михаил Подоляк.

Также он напомнил, что накануне вторжения армия рф насчитывала 1 млн 170 тысяч человек, поэтому нынешние угрозы про дополнительную мобилизацию 1 млн человек звучат лишь для психологического давления на Украину.

"Будет 20 дивизий, будет 150 дивизий, миллиард людей они где-то заангажируют, например, на Юпитере или еще где-нибудь — нет разницы. Если они хотят увеличить армию, то она у них в любом случае будет неподготовленной, и без военной мощи нужной. Нам предстоит все это уничтожить, поэтому мы просим наших партнеров дать нам больше оружия, в основном ракеты 200 км+ дальности", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Он отметил, что украинцы — гуманистическая нация, ведь мы ни на кого не нападали и не хотим воевать, но раз случилась такая война, то нам нужно больше оружия. Россия не понимает никакого языка, уверен советник главы ОП, она понимает только "ракеты дальностью 200+ км", которые летят в их склады. Дополнительно Украине необходимы снаряды 155 калибра дальностью 20-30 км, которые уничтожат живую силу.

"Она не нужна им (живая сила), она не придает им никакой ценности человеческой. Давайте мы будем просто это уничтожать, потому что они являются фактическими и юридическими оккупантами, которые пришли совершить преступление. Их можно арестовать и посадить пожизненно, а можно уничтожить, если они идут толпой", — отметил советник главы ОП.

По его словам, по-другому не будет, так как Украина получает и получит все, что ей необходимо для изгнания врага. ВСУ уничтожат столько оккупантов, сколько будет нужно для того, чтобы очистить страну от врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что война в Украине разделена на четыре этапа. Последним станет возмездие за приченынный ущерб территориям и гражданам.