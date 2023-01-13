Резников рассказал, сколько защитников Украина теряет каждый день

российская федерация, которая задалась целью увеличить численность своей армии до двух миллионов человек, ежедневно теряет на войне в Украине по полтысячи, а то и больше своих военнослужащих. Что касается потерь Вооруженных сил Украины, то они составляют всего десятую часть от этого количества.

Такую информацию в своем очередном интервью для издания BBC озвучил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, отметив, что ежедневно украинские военные ликвидируют около 500-600 российских оккупантов. В то же время потери среди наших защитников в десять раз меньше.

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