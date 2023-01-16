"Мы придем к этому": генерал объяснил, чем полезны для Украины собственные ЧВК

Перед созданием ЧВК необходимо правильно подстроить под это законодательство

Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что частные военные компании (ЧВК) являются эффективной военной силой, которая необходима Украине, и в будущем, по его мнению, в нашей стране появятся такие формирования.

В интервью "Телеграфу" Романенко отметил, что бойцы ЧВК это прежде всего достаточно подготовленные люди, которые не имеют ничего общего с зэками, которых вербует пригожин в свою компанию. Такие люди имеют массу боевого опыта, который очень важен на поле боя.

"Люди, которые постоянно воюют где-то по миру. Люди с опытом войны, что порой важнее экипировки. Потому что матерый военный легко уделает неопытного, хоть и лучше экипированного человека без боевого опыта", — объясняет генерал.

Он добавил, что если таких людей приводят в какую-то страну на войну, то там, имея за плечами массу опыта, они показывают себя достаточно эффективными.

По мнению Романенко, Украине обязательно нужно будет обзавестись собственной ЧВК и отметил, что еще до вторжения россии был сторонником такого решения. При этом сейчас он уверен в том, что уже после войны такая сила у нашей страны появится.

"У нас появится много людей, профессионально подготовленных. И готовых продолжать отстаивать интересы Украины с оружием в руках, но теперь уже за пределами нашей страны", — говорит Романенко.

В тоже время, считает генерал, перед созданием ЧВК необходимо правильно подстроить под это законодательство, где будет четко прописан контроль над такими организациями и не допущение их применения внутри Украины.

О том, что ожидается на фронтах в ближайшем будущем читайте на сайте "Телеграф" в интервью с генералом ВСУ Игорем Романенко о Бахмуте, Соледаре и мобилизации.

Напомним, ранее мы писали о том что у Зеленского рассказали, сколько зэков потеряли "вагнеровцы" в Украине.