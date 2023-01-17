Максимальная угроза: россия вывела больше ракетоносителей в Черное море

Россияне держат в акватории вблизи Крыма почти рекордное количество кораблей со смертоносными снарядами

Враг всего за несколько дней очень быстро увеличил количество ракетоносителей с "Калибрами" в Черном море. В настоящее время разведка насчитала шесть кораблей, которые в общей сложности имеют на вооружении сразу 44 крылатых ракеты. Это почти рекорд для российской армии, ведь предыдущее максимальное количество было равно 48 снарядам.

Детальнее об этом рассказала глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее мнению, вероятность массированных ракетных ударов по Украине остается высокой, поэтому расслабляться не стоит.

"Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной, — утверждает Гуменюк. — Потому что нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество – все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак".

По ее словам, 44 ракеты — это максимально возможный залп для имеющихся в настоящее время в акватории Черного моря шести ракетоносителей. При этом минимум один из них — подлодка — накануне находилась в пункте базирования, что может свидетельствовать о дополнительном снаряжении боеприпасами.

Призывает быть готовым ко всему, даже к худшим сценариям с тотальным блекаутом, и руководитель Одесской ОВА Максим Марченко. 16 января он предоставил распоряжение местным муниципалитетам организовать как можно больше "Пунктов несокрушимости", чтобы при необходимости ими могли воспользоваться абсолютно все жители Одесчины.

Ранее Телеграф рассказывал, что под ударом могут оказаться не только южные регионы Украины. В частности, Киев в последнее время начали атаковать с помощью нового оружия — ракет С-400. Мы объясняли, какую опасность имеют подобные снаряды.

Также мы рассказывали, каким дополнительным способом рф может попытаться ударить по украинцам.