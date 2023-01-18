Укр

Monobank открывается в Польше: как получить карту и какие функции будут доступны

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Monobank
Monobank

Сервис уже открыт для предварительной регистрации

Один из популярнейших банков Украины Monobank планирует выйти на рынок в Польше и анонсировал запуск в ближайшее время проекта "Stereo by mono".

Как сообщил сооснователь банка Олег Гороховский, в первую очередь проект будет рассчитан на украинцев, которые там находятся, однако услуги там смогут получить и граждане Польши.

Целью проекта, по его словам, является предоставление украинцам в Европе тех услуг, которых им не хватало, а именно:

  • общения на украинском языке и круглосуточной поддержки;
  • дистанционной регистрации через сервис "Дия";
  • удобные переводы между картами и бесплатные переводы в Украину;
  • прямая оплата различных сервисов, как в Польше, так и в Украине.

Для регистрации в банкинге необходимо иметь номер записи в польской системе регистрации населения (PESEL). Пока система работает в бета-режиме, а ее официальный запуск состоится уже в первом квартале 2023 года. На сайте проекта stereo.io уже открыта предварительная регистрация на открытие карты, для этого необходимо только указать номер телефона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будут работать украинские банки в случае повального отключения электроэнергии.

Теги:
#Банки #Олег Гороховский #Monobank