США скоро начнут передачу Украине конфискованных российских денег: что известно

Процедура передачи арестованных активов начнется в ближайшие недели или месяцы

США намерены в ближайшее время начать процесс передачи Украине конфискованных российских активов. В бюджет Америки на 2023 год уже включили инициативу, которая позволит им изымать средства средства российских бизнесменов.

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на заявление руководителя рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамса. В четверг, 19 января, он выступил на семинаре в Гудзоновском институте.

Он отметил, что в будущем Америка нацелена на то, чтобы передавать Украине конфискованные активы россиян. Также Адамс подчеркнул, что это относительно новое развитие событий, касательно войны в Украине и санкций против россиян.

В декабре 2022 года президент США Джо Байден утвердил федеральный бюджет страны на 2023 год. В него включили инициативу, при которой разрешается конфисковывать арестованные в рамках санкций активы российских бизнесменов. Деньги будут передавать в пользу Украины, где Госдепартамент распределит на нужды.

"Этот закон не дает возможности передать все конфискованные активы. Это не идеальное решение, но тем не менее это дает надежду на то, что первые переводы средств от Минюста Госдепартаменту начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов", — добавил Адамс.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что для того, чтобы конфискованные активы россиян передать на восстановление Украины не хватает законодательной базы. Чтобы передать российские деньги Украине, нужно пройти определенную процедуру.