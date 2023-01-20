Америка советует Украине повременить с наступлением: названа причина

Украине советуют подготовить бойцов и дождаться новое оружие

США советуют Украине временно воздержаться от наступления и освобождения своих территорий. Ранее западные СМИ сообщали, что Америка поможет Украине спланировать наступление на важном направлении.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников. В соединенных штатах считают, что Украине нужно дождаться поставок дополнительного вооружения.

Аноним сообщил журналистам, что правительство США призывает власти Украины дождаться новой партии оружия от союзников. В том числе и поставок от США на сумму 2,5 миллиарда долларов. Также важно дождаться завершения обучения украинских воинов.

В то же время, источник подтвердил, что в США пока что решили воздержаться от передачи Украине танков M1 Abrams. Но о причинах решения он не сообщил. Ранее звучала версия о проблемах с логистикой и техническим обслуживанием.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время "Рамштайна" Украине не одобрили поставки немецких танков Leopard 2. Страны не смогли прийти к единому мнению.