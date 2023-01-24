Суд отказался конфисковать важный комбинат в Днепре: Минюст убежден, что он принадлежит российскому олигарху

Минюст убежден, что россиянин до сих пор владеет Демуринским комбинатом

Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил иск Минюста и конфисковал у российского миллиардера Михаила Шелкова часть его имущества, однако оставил нетронутым Демуринский горно-обогатительный комбинат (расположен в Днепре), производящий ильменитовый концентрат.

Как информирует Центр противодействия коррупции (ЦПК), это предприятие даже в 2020-21 годах поставляло титаносодержащее сырье в россию и Беларусь.

"Такая продукция нужна россиянам, в частности, для производства вертолетов Кa-52, боевых самолетов, танков, крылатых ракет и ЗРК "Панцирь", которые сейчас устанавливают на крышах зданий в Москве", — говорится в сообщении.

В сообщение говорится, что суд якобы поверил в то, что накануне вторжения олигарх продал свою часть через третьи компании даже несмотря на то, что он находился под санкциями Украины.

Кроме того, отмечается, что Минюст утверждал, что Шелков продолжает владеть своими активами, а их новая собственница является лишь номинальной.

"Но суд отверг доводы Минюста и таким образом разрешил Шелкову вывести из-под санкций Демуринский ГОК, а также другие две компании", — отметили в ЦПК.

Как сообщалось ранее, ВАКС 23 января отказался назначать меру пресечения бывшему главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву, которого подозревают в хищении 229 млн гривен.