россия опять проиграла: ЕСПЧ принял важное решение в пользу Украины
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Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля рф на оккупированном Донбассе — 11 мая 2014 года.
Об этом рассказала президент ЕСПЧ Шиофра О'Лири во время заседания суда.
"Суд единогласно решил, что с 11 мая 2014 года события подпадают под юрисдикцию суда", поскольку "территории, захваченные сепаратистами, находились под контролем российской федерации", — сказала она.
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