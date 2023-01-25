россия опять проиграла: ЕСПЧ принял важное решение в пользу Украины

Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля рф на оккупированном Донбассе — 11 мая 2014 года.

Об этом рассказала президент ЕСПЧ Шиофра О'Лири во время заседания суда.

"Суд единогласно решил, что с 11 мая 2014 года события подпадают под юрисдикцию суда", поскольку "территории, захваченные сепаратистами, находились под контролем российской федерации", — сказала она.

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