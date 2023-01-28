"Не понимаю, откуда такие данные": Данилов прокомментировал удары по военным объектам рф

Украинцы — не россияне, и атаковать гражданскую или критическую инфраструктуру не заинтересованы

Украина может наносить удары по военным целям на территории россии. Запретов на проведение таких операций западным вооружением нет.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время интервью "Радио Свобода". Однако он особо отметил, что это должны быть исключительно военные объекты, касающиеся деятельности армии россии в Украине.

Секретарь СНБО заявил, что не понимает, откуда пошли данные, что Украина не может попасть по военным целям. В отличие от врага украинцы не уничтожают объекты критической инфраструктуры, лечебные и образовательные учреждения. "Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к тем процессам, которые происходят на фронте", — рассказал Данилов.

В том же интервью он оценил, сколько продлится сложный период в войне с россией. Речь идет о месяцах, а не неделях. Напомним, в декабре стало известно, что украинские разведчики проводят операции на территории страны-агрессора. Способы не разглашаются, но под прицелом только военные цели.