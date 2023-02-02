25 ударов ребенку: на Киевщине накажут воспитательницу детдома, которая истязала малышей

По данным следствия, между женщиной и двумя детьми возникали конфликты якобы из-за несоблюдения правил проживания

Воспитательнице детского дома в Киевской области, жестоко избившей 9-летнюю девочку, сообщили о подозрении в пытках.

Как сообщил Офис генпрокурора, следствие установило, что подозреваемая по договоренности с опекуном исполняла обязанности воспитателя в детском доме. Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за того, что последние не соблюдали установленные ею правила проживания. Поэтому они и подверглись жестоким приемам "воспитания" со стороны женщины.

В частности, в тот день воспитательница позвала 11-летнюю девочку в отдельную комнату дома и не менее двух десятков раз ударила ее ладонями по разным частям тела. На этом не остановилась и, пытаясь запугать других воспитанников, избила розгой и 9-летнюю девочку.

В настоящее время травмированные девочки совместно с другими детдомовцами находятся под наблюдением медиков.

"Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется Фастовским районным управлением полиции ГУ Нацполиции в Киевской области", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из населенных пунктов Одесской области пара жестоко пытала своего 7-летнего подопечного. Супруги взяли мальчика под опеку, но сажали его на тяжелую металлическую цепь посреди двора якобы из-за ненадлежащего поведения.