Помощь ВСУ: волонтеры передали бойцам на фронт антидронную систему

Переданная Благотворительным фондом Вадима Столара спецтехника поможет обнаруживать дроны врага и эффективно уничтожать их.

Благотворительный фонд Вадима Столара в рамках проекта "++ для ВСУ" передал представителям воинской части 4638 систему обнаружения дронов – Детектор Rantelon DTS-2458. Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE

"К нам обратились военные с просьбой приобрести очень классную специальную технику, которая поможет обнаруживать дроны врага и эффективно их уничтожать. Наш Фонд мгновенно отреагировал на эту просьбу, и мы приобрели и передали для военнослужащих В/Ч 4638 эту противодронную систему, которую между собой называем "антидрон", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Благотворительный фонд Вадима Столара передал военным систему обнаружения дронов

В свою очередь военный, принимавший технику, подчеркнул, что такой детектор позволит защитникам вовремя выявлять не только вражеские БПЛА, но и их операторов.

"Это поможет сохранить жизнь наших побратимов, которые сейчас под постоянной угрозой ударных дронов, а их противник продолжает запускать очень большим потоком", — подчеркнул он.

Благотворительный фонд Вадима Столара передал военным систему обнаружения дронов

В заключение Наталья Приходько заверила, что команда Фонда помогала и будет помогать как военным, так и гражданским украинцам ради ускорения победы.

"Мы очень благодарны Фонду Вадима Столара за этот детектор, который позволит совсем по-другому развернуть нашу работу на переднем крае обороны Украины", – резюмировал представитель воинской части, получившей антидрон.

Благотворительный фонд Вадима Столара передал военным систему обнаружения дронов

Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения помогает как гражданским в тылу, так и военным на фронте. Защитники получают от волонтеров разнообразную амуницию, средства защиты, дроны, тепловизоры, автомобильную технику – в частности, бронированную и оборудованную под медицинские нужды.

Благотворительный фонд Вадима Столара передал военным систему обнаружения дронов

Фондом были переданы материально-технические средства и снаряжение: