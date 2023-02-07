Укр

Помощь ВСУ: волонтеры передали бойцам на фронт антидронную систему

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Благотворительный фонд Вадима Столара продолжает помогать военным
Благотворительный фонд Вадима Столара продолжает помогать военным

Переданная Благотворительным фондом Вадима Столара спецтехника поможет обнаруживать дроны врага и эффективно уничтожать их.

Благотворительный фонд Вадима Столара в рамках проекта "++ для ВСУ" передал представителям воинской части 4638 систему обнаружения дронов – Детектор Rantelon DTS-2458. Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE

"К нам обратились военные с просьбой приобрести очень классную специальную технику, которая поможет обнаруживать дроны врага и эффективно их уничтожать. Наш Фонд мгновенно отреагировал на эту просьбу, и мы приобрели и передали для военнослужащих В/Ч 4638 эту противодронную систему, которую между собой называем "антидрон", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Благотворительный фонд Вадима Столара передал военным систему обнаружения дронов

В свою очередь военный, принимавший технику, подчеркнул, что такой детектор позволит защитникам вовремя выявлять не только вражеские БПЛА, но и их операторов.

"Это поможет сохранить жизнь наших побратимов, которые сейчас под постоянной угрозой ударных дронов, а их противник продолжает запускать очень большим потоком", — подчеркнул он.

Благотворительный фонд Вадима Столара передал военным систему обнаружения дронов

В заключение Наталья Приходько заверила, что команда Фонда помогала и будет помогать как военным, так и гражданским украинцам ради ускорения победы.

"Мы очень благодарны Фонду Вадима Столара за этот детектор, который позволит совсем по-другому развернуть нашу работу на переднем крае обороны Украины", – резюмировал представитель воинской части, получившей антидрон.

Благотворительный фонд Вадима Столара передал военным систему обнаружения дронов

Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения помогает как гражданским в тылу, так и военным на фронте. Защитники получают от волонтеров разнообразную амуницию, средства защиты, дроны, тепловизоры, автомобильную технику – в частности, бронированную и оборудованную под медицинские нужды.

Благотворительный фонд Вадима Столара передал военным систему обнаружения дронов

Фондом были переданы материально-технические средства и снаряжение:

  • средства связи, наблюдения, квадрокоптеры и другая спецтехника – 262 единицы;
  • военная одежда и дополнительная экипировка – 30910 единиц;
  • бронированные транспортные средства – 21 единица.
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#Помощь #Вадим Столар #ВСУ