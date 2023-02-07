Фигурантку уголовного дела Елену Гончарук снова избрали председателем Довженко-Центра

Конкурс сопровождался громкими событиями, а за кандидатуру топ-менеджера голосовали наспех и без обсуждения

В понедельник, 6 февраля, в Киеве в центральном корпусе "Киевнаучфильма" по итогам третьего заседания конкурсной комиссии и.о. руководительницу Национального центра Александра Довженко, директора Музея кино Елену Гончарук объявили победительницей конкурса на должность руководителя пресловутого Довженко-Центра.

По результатам презентаций четырех кандидатов (один претендент снял свою кандидатуру) члены конкурсной комиссии, возглавляемой экс-заместительницей министра культуры Ириной Подоляк, сразу же в спешке перешли к голосованию без публичного обсуждения программ и критериев качества участников конкурса.

В результате Гончарук получила 6 голосов от членов комиссии, Виктория Водка — 3, а еще два претендента ( Алексей Пантелеев и Сергей Слепак ) не набрали ни одного голоса.

Выступление Гончарук на заседании комиссии

Напомним, в апреле 2021 г. Гончарук уже побеждала в конкурсе, а в мае ее назначили и.о. директора. Впрочем, 13 июля 2022 г. Довженко-Центр передали в подчинение Госкино, однако контракт с Гончарук так и не подписали. 2 ноября 2022 г. Госкино объявило об отстранении Гончарук от исполнения обязанностей директора Центра и о назначении на ее место Юлии Каждан. Это привело к ряду скандалов. В итоге был объявлен новый конкурс.

На прошлой неделе заседание комиссии не состоялось из-за сообщения о заминировании помещения Госкино в здании "Киевнаучфильма". Правоохранители искали взрывчатку более 5 часов, поэтому конкурс члены комиссии с горем пополам перенесли на 6 февраля.

Также на прошлой неделе стало известно, что прокуратура Киева внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту завладения государственными средствами должностными лицами "Довженко-Центра".

Кроме того, Главное управление Национальной полиции г. Киева внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушении ЗУ "О публичных закупках" и превышении служебных полномочий Гончарук.

Речь идет о нарушении в части "издания и подписания распорядительных документов по предприятию после выдачи приказа об освобождении от исполнения должностных обязанностей".

Из материалов дела следует, что кроме других нарушений, зафиксировано, что несмотря на то, что "Довженко-Центр", согласно штатному расписанию имеет правовой отдел с юрисконсультом, юридические услуги Центр безосновательно заказывал у посторонних юрлиц. Так, в январе этого года был заключен договор с адвокатом Крыжановской, предметом которого "Услуги по юридическому консультированию и юридическому представительству" почти на 200 тыс. грн.

Комментируя это уголовное дело после заседания комиссии, Гончарук отметила журналистам следующее: "У меня нет никакой информации по этому поводу. Появление этого сообщения на одном или двух ресурсах может свидетельствовать, что это вброс. Поэтому я не готова это комментировать. Зачем это нужно было делать в преддверии конкурса?!".

Ирина Подоляк в свою очередь рассказала медийщикам, "ожидается, что 21 февраля Госкино заключит с Гончарук контракт, хотя мы на самом деле не знаем, произойдет ли это".

"Потому что Елена победила на прошлом конкурсе, но тогда контракт не был подписан по непонятным причинам. Сейчас это дело исследуется в суде. По моему субъективному чувству и впечатлению, сегодня было очевидно, кто был наиболее готов, кто был в контексте того, что происходит и должно происходить с Довженко-Центром… Конечно, могут возникнуть (проблемы с подписанием контракта с Гончарук, — Авт.). Но уголовные производства ни в коей мере не запрещали ей ни участвовать в конкурсе, ни основанием не заключать с ней контракт, поэтому что уголовное производство можно через 5 минут отрыть против вас или против меня. Это ни о чем не говорит. Имеет значение только решение суда, виновность/виновность. Мы же говорим с вами о реалиях этой жизни, а не о том, как оно должно было быть. Согласно закону, контракт должен быть заключен, а как оно будет, жизнь покажет", — сказала Подоляк.

Ранее в Госкино сообщалось, что после передачи Центра в собственность ведомства летом 2022 г. там был проведен аудит, в ходе которого было установлено, что предприятие практически не работает, а 90% своей прибыли получает от сдачи государственных помещений в аренду.

В комментарии "Телеграфу" о убыточности Центра Гончарук оправдывалась следующим образом: "Прежде всего, главная наша задача — работа с наследием (сохранение, исследования и т.п.). Это — виды деятельности, которые по сути своей не являются прибыльными. Те средства, которые зарабатывает Центр (аренда, проведение мероприятий, предоставление фильмов), снова реинвестируются в него. Если бы это была бизнес-структура, прибыль делилась бы между бенефициарами или владельцами... По результатам 9 месяцев 2022 г. у нас была небольшая прибыль около 20 тыс. грн. Нас поддержали благотворительными средствами благодаря зарубежным донаторам, а в конце года у нас действительно есть убыток, потому что наши доходы очень сильно упали. В первую очередь из-за того, что более полугода мы ничего не получали от аренды, и финансирование из бюджета частично тоже сократили. По характеру деятельности Центр не может быть прибыльным".