"Расширили географию": в Минцифре рассказали, где украинцы могут получить LED-лампочки

Уже более миллиона украинцев заказали обмен ламп накаливания на LED-лампы через "Дію"

В Украине расширяют географию услуг по обмену ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы через приложение "Дія". Проект по замене лампочек стартовал в нашей стране в конце января текущего года.

Теперь есть возможность получить LED-лампы во всех городах и поселках городского типа, кроме Днепропетровской и Донецкой областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в этих двух областях услуга также будет доступна. Произойдет это уже на текущей неделе — 9 февраля.

Федоров подчеркнул, что спустя чуть больше недели со старта проекта, уже более миллиона украинцев заказали обмен ламп накаливания на LED-лампы через "Дію". Он поблагодарил каждого за вклад в энергетическую безопасность Украины.

Отметим, что масштабный проект поддержке Европейского Союза по бесплатной замене ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартовал в Украине 30 января. Проект направлен на снижение потребления электроэнергии до уровня 10% в моменты сильной нагрузки.

Напомним, ранее бывший министр энергетики Украины Иван Плачков в интервью "Телеграфу" рассказал, где в Украине сильнее всего сейчас проблема с электроэнергией.