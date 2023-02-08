Много вопросов остаются открытыми: генерал США оценил возможность успеха российского наступления

Генерал США рассказал о проблемах россиян

Ожидаемое наступление россиян на Украину не приведет к какому-либо значительному результату, поскольку у оккупантов остается много "открытых вопросов".

Об этом рассказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью политологу и военнослужащему ВСУ Тарасу Березовцу.

"Даже если им удалось привлечь 200 или 300 тысяч человек, вопросы логистики остаются открытыми", — сказал он.

По его словам, также много вопросов возникает к необходимому для наступления оборудованию и цепочкам обеспечения. Все это, говорит генерал, вызывает у него скепсис относительно успехов наступления.

Вместе с тем он подчеркнул, что раздуванием темы наступления россияне хотят, чтобы мир понервничал, а Украина не могла сфокусироваться на достижении своих целей.

Ходжес добавил, что в ближайшие месяцы россияне будут использовать массу плохо обученных солдат, чтобы продавить линию обороны Украины. На это указывает то, что сейчас у них не осталось достаточного количества офицеров и сержантов, которые могли бы полноценно обучить новобранцев.

Как сообщалось ранее, накануне западное издание FT обнародовало информацию о том, что россияне готовятся к масштабному наступлению, которое по его информации может начаться в ближайшие дни.