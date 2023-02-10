Львовский Оборонный Кластер передал Национальной полиции Украины 500 детских бронежилетов

Начатое ЛОКом производство детских эвакуационных комплектов на сегодняшний день является единственным в мире серийным производством подобного типа средств индивидуальной защиты.

По состоянию на конец января 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ пострадало более 1370 детей. Из них 459 погибли, а более 900 получили ранения разной степени тяжести. Эвакуация детей из зон боевых действий и других опасных районов является одним из приоритетов деятельности Национальной полиции Украины, а в частности ее специализированного подразделения — Управление ювенальной превенции. Именно это подразделение для успешного выполнения своих задач обратилось с запросом к крупнейшему отечественному производителю бронежилетов – Львовскому Оборонному кластеру (ЛОК). Для выполнения этого запроса ЛОК недавно передал 500 детских защитных комплектов Нацполиции.

Часть эвакуационных комплектов, изготовленных ЛОКом, уже давно активно "работает" на передовой. В частности, в Донецкой области еще в конце 2022 г. все специальные полицейские экипажи подразделения "Белый Ангел", занимающиеся эвакуацией, были оснащены детскими защитными комплектами.

Детские защитные комплекты, каждый из которых состоит из шлема и бронежилета, прошли все необходимые испытания и получили соответствующую сертификацию. Шлем по уровню защиты является стандартным военным, но меньшего размера (размеры S и L). А жилет отвечает стандартам защиты бронежилета 1-го класса. При том, что комплекты способны обеспечить достаточно высокий уровень защиты (в первую очередь от обломков), они еще очень легки, ведь изготовлены из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена. Разработчики также сделали жилет максимально удобным для использования во время эвакуации детей: он быстро одевается и снимается, имеет яркие цвета и светоотражающие полосы, содержит спереди прозрачный карман для информации.

Комплекты изготавливаются в трех размерах для детей всех возрастов: 4-6 лет, 7-9 лет и 10-14 лет.

В разработке детского защитного комплекта приняли участие конструкторы Харьковского Завода Средств индивидуальной защиты и натовский офицер Калин Димитров – один из лучших экспертов по военной экипировке и индивидуальных средств баллистической защиты, имеющий более 20 лет опыта работы в оснащении армии и полиции.

Начатое ЛОКом производство детских эвакуационных комплектов на сегодняшний день является единственным в мире серийным производством подобного типа средств индивидуальной защиты.

Производство детских защитных комплектов происходит за средства, собранные в качестве благотворительных пожертвований. Далее комплекты будут бесплатно передаваться структурам, которые эвакуируют детей.

Средства на производство детских эвакуационных комплектов перевели как украинцы, так и неравнодушные иностранцы из Соединенных Штатов Америки, Канады, Британии, Польши, Люксембурга, Японии и других стран мира. Особую финансовую поддержку оказало Посольство Украины в Японии и персонально посол Сергей Корсунский, а также фонд The Renew Democracy Initiative. К помощи присоединились также фонды Pomagam.pl и Uniters.

Свою лепту можно внести на сайте Львовского Оборонного Кластера https://www.ldc-ua.org

Справка редакции : Львовский Оборонный Кластер является крупнейшим отечественным производителем бронежилетов. Кроме военных, производит также средства защиты для детей, медиков, журналистов.

С начала войны изготовил и бесплатно передал Силам Обороны Украины уже около 100 тысяч бронежилетов.