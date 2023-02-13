Азербайджанские предприниматели приобрели транспорт для украинских волонтеров

Микроавтобусы нужны, чтобы вывозить из-под обстрелов мирное население.

10 февраля волонтеры фонда "Возрождение Украины", являющегося партнером азербайджанского телеграмм-канала AZfront, отправились в рейс для доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения из прифронтовых поселков Украины на новом транспорте. Представители бизнеса — азербайджанцы, много лет работавшие в Харькове и Днепре — помогли приобрести машины на замену потерянным во время российских обстрелов 13 января.

Новый автотранспорт уже работает, спасая жизнь украинцев. На днях автомобили, каждый из которых имеет большой отсек для грузов и 5 пассажирских мест для эвакуации, отправились в первый рейс — в город Изюм, освобожденный от российской оккупации в сентябре. Машины развозят гуманитарку и помогают эвакуировать мирных жителей в сопровождении сотрудников Главного управления Нацполиции Харьковской области. В первом рейсе автотранспорт был загружен продуктовыми пакетами общим весом 1 т, также приобретенными на средства азербайджанских бизнесменов, сообщает AZfront.

На видео, предоставленном волонтером Игорем Шитиковым, снято, как полковник полиции Марков В.В. развозит продовольственную помощь жителям Изюма.

В результате российских ракетных обстрелов 13 января благотворительная организация "Возрождение Украины" потеряла транспорт, на котором волонтеры развозили продовольствие и вывозили людей из зон боевых действий в Харьковской и Донецкой областях. Волонтеры фонда помогали мирным жителям в самых горячих точках, в частности, вывозили людей из Соледара и Бахмута. Как сообщил после обстрела представитель фонда Игорь Шитиков, ситуация была очень напряженной и предполагалось, что останется таковой до конца месяца. "Мы потеряли последний бусик, на котором развозили гуманитарку", — сообщил волонтер телеграмм-каналу AZfront.

После этого AZfront обратился к азербайджанским бизнесменам, которые до войны имели бизнес в Украине.

"Мы известили их о ситуации, предоставили видео и фотографии того, чем занимаются волонтеры этой организации. На наше обращение откликнулся ряд деловых людей, которые много лет прожили в Украине, держали рестораны и другие бизнесы в Харькове и Днепре, а с началом войны перебрались в Баку или Стамбул. Благодаря их чуткости удалось собрать средства, на которые "Возрождение Украины" приобрело новый автотранспорт, а также оплатить 10.000 наборов гуманитарной помощи", — рассказали активисты.