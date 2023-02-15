Григорий Козловский и ФК "Рух" передали современные БпЛА украинским защитникам

Современные квадрокоптеры с камерами ночного видения помогут бойцам ВСУ на фронте

Григорий Козловский, президент футбольного клуба "Рух" (Львов), вместе со всем коллективом "желто-черных" продолжают помогать Вооруженным силам Украины – на этот раз 45 отдельная артиллерийская бригада получила инновационные современные дроны.

Среди прочего ФК "Рух" передал модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise, оборудованные тепловизионными камерами ночного видения.

"Такая постоянная помощь во время войны очень нужна. Приятно, что имеем такое сотрудничество с футбольным сообществом Львовщины и с "Рухом" в частности. Спасибо Игорю Дедышину, Григорию Козловскому и всему коллективу футбольного клуба, который фактически ежемесячно оказывает нам помощь", — отмечает младший лейтенант 45-й ОАБр ВСУ Маркиян Лопачак.

Он также добавляет, что во время войны все события развиваются динамично и трудно предсказать что-то заранее. Военные обращаются за помощью, когда в этом возникает потребность, – и им сразу идут навстречу, ни разу не отказали. То есть, все люди понимают, насколько это важно.

Маркиян Лопачак рассказывает: "Буквально несколько дней назад мы получили первый квадрокоптер с тепловизионной камерой, которую передал председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко, и сразу эту эстафету подхватил "Рух" и Григорий Козловский. Так мы получили еще партию крутых современных квадрокоптеров, которые позволят нам работать ночью".

Военный добавляет, что боевой дух защитников остается на высоком уровне, и в тылу, видимо, переживают больше, чем бойцы на фронте, потому что первоочередная задача военных — качественно выполнять свою работу. "В том числе и благодаря такой помощи, которую мы получаем. Это современная техника с качественными тепловизионными камерами, с которой мы сможем работать не только днем, но и ночью, соответственно, у наших врагов будет меньше времени на отдых, и это будет приближать нашу Победу", — добавил он.

Во время полномасштабной войны ФК "Рух" и его почетный президент Григорий Козловский неоднократно передавали защитникам грузовики, рации, генераторы, кунги, шины и многое другое.

Учитывая это, генеральный директор ФК "Движение" Игорь Дедишин подчеркнул: "Очередная партия помощи – это то, что у нас заказали наши военные, то, что для них самое необходимое. Современная война, которая продолжается в Украине, более технологична, можно сказать, что это война дронов. То, что мы передаем, очень важно для украинских военных. Мы пытаемся передавать лучшие образцы, это самые новые разработки, которые появились на рынке. Своевременно отреагировав, мы смогли получить их в наше распоряжение. Сейчас передаем нашим военным с верой в скорую Победу. Верим в то, что каждая наша помощь, помощь других людей, предпринимателей, меценатов приближает это время. Гордимся, что мы и все другие люди, украинцы, будут испытывать гордость и причастность к этой Победе. Это нас вдохновляет".