"Украина – не просто нация, а идея. Победа будет скоро" – конгрессвумен Каптур на KJF-2023

Конгресс США будет продолжать поддерживать усилия Украины в войне против России, говорит конгрессвумен.

Конгрессвумен от Демократической партии, сопредседатель украинского кокуса (группа поддержки) в Конгрессе США Марси Каптур считает, что Украина – это идея, а не просто нация, и победа Украины в войне против России важна для самой концепции свободы, поэтому Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать ее. Об этом она заявила во время выступления на Kyiv Jewish Forum – 2023, который проходит в Вашингтоне.

"Украина не просто нация. Она является идеей, что люди, которые раньше были порабощены, теперь могут быть свободными, и когда этот момент наступит, жизнь миллионов людей со временем станет лучше", — сказала Каптур.

Конгрессвумен отметила, что, несмотря на различные подходы к поддержке Украины со стороны Республиканской и Демократической партий, эта поддержка сильна с обеих политических сторон.

"Я думаю, что Конгресс будет продолжать поддерживать усилия Украины, насколько это возможно, – с помощью оборудования и поставок", – заявила она.

Каптур также добавила, что президент России Владимир Путин ведет себя так, словно сейчас 1930 год, он отстал от времени и не приемлет возможности для своего народа войти в современную эпоху. По ее убеждению, Россия предстанет перед международными трибуналами за террор, убийства и изнасилования мирных жителей Украины, убийства детей и торговлю людьми.

"Россия ведет себя безумно. Она является экспансионистским и грабительским государством. Нарушив границу Украины, которая была независимой более трех десятилетий, она нарушила все нормы международного права. И поэтому она будет платить высокую цену. Сейчас санкции начинают ослаблять ее. И, надеюсь, в России найдется достаточное количество людей, которые признают, что так продолжаться больше не может", — считает Каптур.

Первоочередной задачей она считает победу Украины. "Победа скоро, я надеюсь, США будут играть в ней главную роль", — добавила конгрессвумен от Демократической партии.

Напомним, что первый Kyiv Jewish Forum состоялся в 2019 году, его инициатором является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Форум стал ежегодным, его традиционными участниками являются президенты Украины и Израиля, члены парламентов и правительств, включая Сенат и Палату представителей США.

Основная площадка KJF-2023 расположена в Вашингтоне. Форум приурочен к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины и проходит под лозунгом "Stand with Ukraine".

KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.