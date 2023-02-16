Оккупанта, который снимался с путиным, уничтожили на Донбассе (фото)

Юрий Шнайдер имел звание старшего лейтенанта

ВСУ уничтожили в Украине российского оккупанта, который снимался в новогоднем обращении владимира путина.

Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

26-летний старший лейтенант ВДВ рф Юрий Шнайдер с позывном "Круг" погиб на войне в Украине, а смерть подтверждают и его сослуживцы в соцсетях.

Молодой оккупант из Большемуртинского района Красноярского края был награжден лично российским диктатором, а также принимал участие в сьемках его новогоднего видеообращения.

"Выпускник РВВДКУ, старший лейтенант Шнайдер Юрий Викторович 1996 г.р. по кличке "Круг" из Большемуртинского района Красноярского края получил значок из рук фюрера, но особой удачи ему это не принесло", — пишут в сети.

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ ликвидировали высокопоставленного оккупанта. Он командовал десантниками в 2015-2017 годах, а в Украине был командиром мобилизованных из Татарстана.

Также мы сообщали о том, что ВСУ ликвидировали оккупанта-футболиста. 36-летний игрок попал под частичную мобилизацию, но на фронте успел провести совсем немного времени.