KJF-2023: Число производств за антисемитизм в Украине снизилось до 12 в год – министр

В XXI веке проявлений антисемитизма быть не может

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко констатировал, что за последние три года количество уголовных производств по фактам антисемитизма и проявлений антисемитизма в Украине уменьшается.

Об этом он сообщил во время Киевского еврейского форума-2023 (Kyiv Jewish Forum-2023), который проходит в формате онлайн с центральной площадкой в Вашингтоне.

По данным Клименко, в 2020 году было 18 уголовных производств по антисемитизму, в 2021-м – 13, в военном 2022-м году – 12.

"Могу сказать, что реакция на такие проявления мгновенная со стороны всех правоохранительных органов, в первую очередь, Министерства внутренних дел. В XXI веке проявлений антисемитизма быть не может, и мы стараемся их свести к нулю. И если такое преступление совершено, то мы принимаем все меры для того, чтобы установить преступников и привлечь их к ответственности", — сказал министр украинского МВД.

Как известно, первый Kyiv Jewish Forum состоялся в 2019 году, его инициатором является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Форум стал ежегодным, его традиционными участниками являются президенты Украины и Израиля, члены парламентов и правительств, включая Сенат и Палату представителей США.

Нынешний Киевский еврейский форум приурочен к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины и проходит под лозунгом "Stand with Ukraine".

KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.