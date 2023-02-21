Кто виновен в ухудшении качества жизни: украинцы дали однозначный ответ

Больше половины украинцев винят россию в ухудшении их благосостояния

За последний год произошли большие перемены в украинском социуме, а у многих изменились взгляды на важные аспекты жизни. Так за последний год значительно выросло количество тех, кто убежден, что именно россия виновата в уменьшении их благополучия.

Таковы результаты опроса к первой годовщине масштабного вторжения россии, проведенного компанией Active Group.

Исследователи сравнили показатели февраля 2022 года с показателями февраля 2023 года и выяснили, что в Украине снизилась доля тех, кто возлагает ответственность за снижение благополучия на:

президента (с 43,9% до 35,9%);

правительство (с 23,5% до 21,2%);

парламент (21,2% до 18,3%).

При этом возросло количество тех, кто считает, что ответственность за это лежит на международных финансовых организациях (с 3% до 11,6%), а также россии (с 2,3% до 61%).

Кто виноват в снижении благополучия украинцев (зеленым выделены данные за 2022 год, а красным - 2023)

Примечательно также, что в Украине за последний год снизилось число тех, кто убежден, что государство не способствует инвесторам. Если в прошлом году такое мнение разделяли внушительные 43,6%, то ныне их осталось лишь 9,2%.

Способствует ли государство Украина инвесторам

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Сбор данных проходил 19 февраля в рамках подготовки проекта "Пульс недели". Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, опрос показал, что большинство украинцев считают, что власти были готовы ко вторжению россии в Украину лишь на "троечку".