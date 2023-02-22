Экс-министра подозревают в злоупотреблении властью на 30 млн долларов

Экс-министр и его зам лоббировали принтие законопроекта о незаконных сборых с судах в морпорту

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю. Им инкриминируют злоупотребление властью, которое нанесло государству убытков на 30 млн долларов.

Об этом сказано сообщении НАБУ. Имена не сообщаются, но, вероятнее всего, речь идет об Андрее Пивоварском и его заме Владимире Шульмейстере.

Следователи установили, что в июле 2015 года тогда еще действующий министр вместе со своим замом и по совместительству председателем Тарифного совета Мининфраструктуры лоббировали приказ о корабельных сборах. Согласно документу, с судов в морском порту "Южный" вместе с ГП "АМПУ" начали взымать корабельный сбор и частные компании в соотношении 50:50. Это было нарушение закона, так как такой сбор взымать имеют право только госпредприятия.

Следователи выяснили, что приказ был принят без надлежащего экономического обоснования и вопреки замечаниям департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и ГП "АМПУ". При этом одним из бенефициарных владельцев упомянутых частных компаний оказалось лицо, подозреваемое НАБУ и САП в коррупции в ПАО "ГПЗКУ" и находящееся в розыске и под санкциями СНБО.

Ранее "Телеграф" сообщвл, что нардеп Трухин признался в том, что пытался дать взятку полицейскому после ДТП. В САП сообщили, что он заключил соглашение с прокурором.