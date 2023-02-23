Орденом "За мужество" посмертно наградили еще двух украинских героев: что о них известно

Оба воина погибли в кровавых боях с российскими захватчиками

В Украине двоих Героев из Винницкой области посмертно наградили орденом "За мужество". Убитые оккупантами воины Вооруженных сил стали в защиту Родины во время полномасштабного российского вторжения и ценой собственной жизни боролись за светлое будущее нашего государства.

Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили на странице "Радио Город Над Бугом — 101,8 FM " в соцсети, отметив, что почетные награды были вручены жене и матери погибших Героев.

Сергей Кинзерский

Погибший воин был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени согласно Указу Президента Владимира Зеленского. Однако получить награду так и не успел. Сергей погиб 11 мая во время выполнения боевого задания неподалеку от пгт Тошковка (Северодонецкий район Луганской области).

Погибший воин ВСУ Сергей Кинзерский

Геннадий Борщевский

Павший Герой 25 апреля стал одним из воинов, сдерживавших наступление российских оккупантов на Изюмском направлении. Для прикрытия перемещений подразделения Геннадия принял решение разоблачить свою позицию, чтобы перевести огонь противника на себя, спас тем же побратимов. В результате получил огневые ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Орденом "За мужество" ІІІ степени награжден посмертно.

Павший воин ВСУ Геннадий Борщевский

Ранее "Телеграф" сообщал, что в кровавых боях на Бахмутском направлении во время минометного обстрела со стороны оккупантов трагически погиб педагог с 30-летним стажем, которого знали не только на родной Ровенщине, но и за пределами области Анатолий Кричильский.