Поддерживать и донатить: Parimatch и KOLO передали ВСУ дроны-разведчики, приобретенные на взносы зрителей-патриотов

Два подразделения ВСУ получили и опробовали украинские БПЛА от украинского производителя "Небесная кара", предназначенные для разведки в тылу и корректировки артиллерийского огня в режиме реального времени. Дроны были приобретены за донаты украинских болельщиков во время эксклюзивных трансляций топовых спортивных событий – их организовывала компания Parimatch Ukraine в сотрудничестве с благотворительным фондом KOLO. За 4 трансляции футбольных и баскетбольных матчей удалось собрать 630 000 грн, на которые и приобрели 4 дрона.

БПЛА от украинского производителя "Небесная кара" уже находятся в руках наших защитников и привлечены к разведывательной работе. В частности, помощь поступила 30 ОМБр на николаевском направлении и подразделения Американского пехотинца. Среди характеристик модели дальность полета до 30 км даже в условиях радиоэлектронной борьбы, скорость, маневренность и передача высококачественной картинки. Это позволяет разведчикам удачно обходить РЭБы и передавать максимально точную информацию артиллеристам перед поражением цели.

Приобретение дронов стало возможным благодаря сотням спортивных болельщиков из Украины и из-за границы. Любители спорта донатили на нужды ВСУ в прямом эфире во время четырех трансляций. А именно, футбольных матчей "Днепр-1" — "Шахтер" и "Челси" — "Арсенал", а также баскетбольных поединков Нидерланды — Украина и Украина — Исландия.

Трансляции прошли благодаря Parimatch Ukraine. Компания также пригласила к комментированию звездных гостей из мира спорта Александра Шовковского и Александра Денисова. И привлекла к сотрудничеству известные спортивные платформы, занимающиеся эксклюзивными трансляциями для спортивных фанатов – FootballHub, Setanta Sports и Футбол 2.0.

"Наша команда воплощала проекты, позволяющие объединить спортивных болельщиков и собрать больше средств для нужд украинских военных. По каждому из таких проектов – реальная помощь ВСУ. Помочь выстоять и победить по-прежнему остается для нашей компании задачей №1", – отметила Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

В свою очередь благотворительный фонд KOLO выступил соорганизатором сборов. "Нестандартные коллаборации позволяют находить новые пути помощи ВСУ. В этот раз нам удалось усилить защитников разведывательными дронами. Такое сотрудничество конвертируется в новые достижения для украинской армии. Чем больше их будет, тем лучше военным", — подытожил представитель KOLO.

Напомним, в 2022 году бренд Parimatch оказал помощь ВСУ на 386 млн гривен, на 9,3 млн из которых было приобретено и передано на передовую 41 дрон.