Холдинг TECHIIA отрицает обвинения и заявил о готовности к любым проверкам

Соответствующее заявление 23 февраля холдинг разместил на официальном сайте. Оно стало реакцией на информационную атаку, в которой упоминается петиция с требованием наложить санкции на компании, поддерживающие российский бизнес в Украине. В TECHIIA категорически отрицают какое-либо сотрудничество с российскими компаниями и заявили об открытости к проверкам.

"С 20 февраля некоторыми украинскими медиа и телеграм-каналами прошла очередная волна публикаций, заказчики которой хотят нанести вред репутации холдинга TECHIIA. Заявляем официально: холдинг TECHIIA не имеет и не будет иметь никаких намерений по взаимодействию с компаниями, имеющими бизнес в рф. TECHIIA готов к любым проверкам и открыт к сотрудничеству с государственными органами", – говорится в заявлении холдинга.

Волна публикаций, о которой идет речь, появилась после официального ответа на электронную петицию Президенту Украины. Автор петиции требует наложить санкции на компании, связанные с государством-агрессором и поддерживающие российский бизнес в Украине. По мнению автора петиции, к связанным юрлицам нужно включить холдинг TECHIIA.

"TECHIIA не сотрудничает с компаниями, связанными с государством-агрессором. Сразу после полномасштабного вторжения компании холдинга прекратили любое сотрудничество с юридическими и физическими лицами из рф и рб. А параллельно мы активно поддерживаем ВСУ – сумма помощи от нашей ОО "Фундация Течия" и личных взносов превысила $62 млн. Обвинения в петиции основываются на заказных текстах в нескольких медиа. Мы готовы к любым проверкам, чтобы защитить свою репутацию", – комментирует Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Автор петиции, которая согласно расследованию "Апостроф" является представительницей компании с рынка беттинга, призывает наложить санкции на TECHIIA. Свою позицию она аргументирует рядом одинаковых публикаций в СМИ, имеющих признаки заказных материалов.

В январе упомянутая петиция набрала необходимое количество голосов, а недавно появился официальный ответ Президента Украины. Он поручил Премьер-министру Украины проработать вопросы по данной петиции и принять необходимые меры. По словам TECHIIA, их офис проверили детективы из Бюро экономической безопасности.

"В пятницу в офис холдинга с проверкой пришли детективы из Бюро экономической безопасности (БЭБ). Мы были максимально открыты и сотрудничали с правоохранителями, предоставили все, что им было необходимо. Согласно результатам проверки правоохранители не нашли ни одного доказательства, подтверждающего обвинения, о которых шла речь в петиции", – говорится в заявлении холдинга.